Perché il cancro colpisce sempre di più i giovani | allarme sugli under 50 cosa spiegano le ultime ricerche

Negli ultimi anni la comunità scientifica ha acceso i riflettori su un fenomeno che preoccupa sempre di più: l' aumento dei casi di tumore tra i giovani. Si tratta di una tendenza che non riguarda solo le nazioni a basso reddito, ma soprattutto i paesi più sviluppati, come gli Stati Uniti, l'Australia e l'Europa occidentale, Italia compresa. A dimostrarlo sono studi internazionali e report nazionali, ma anche le notizie di cronaca che portano esempi sempre più frequenti di diagnosi in persone al di sotto dei 50 anni. La recente vicenda di Kate Middleton, che a 42 anni ha scoperto di avere un cancro dopo un intervento all'addome, è diventata emblematica perché ha riportato il tema all'attenzione del grande pubblico.