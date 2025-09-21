Da alcuni anni, e più precisamente dal 2023 (annata che ha visto ritornare in scena tutti i tornei cinesi al termine delle restrizioni da Covid-19), quando si parla dello swing asiatico si parla anche di una situazione a dir poco particolare, che ha peraltro iniziato a mettere semi (rivedibili) altrove. In buona sostanza, ci sono alcuni tornei che cominciano in mezzo alla settimana e sempre in mezzo alla settimana finiscono. Il discorso, che questa settimana in quota ATP coinvolge Chengdu e Hangzhou, proseguirà con Pechino e Tokyo, i due ATP 500 che da più di 15 anni si dividono questa fase della stagione: più recente l’importanza del torneo nella capitale cinese, più classico l’evento dell’Ariake Coliseum, luogo che raccoglie parecchia tradizione tennistica e anche match piuttosto noti di big e meno big. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Perché i tornei ATP di Pechino e Tokyo si giocheranno a cavallo tra due settimane: un calendario che genera confusione