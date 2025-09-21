Perché Doom attacca gli Avengers? Alcune teorie provano a rispondere alle domanda

Il ritorno di Robert Downey Jr. nel Marvel Cinematic Universe nei panni di Dottor Doom potrebbe in realtà riportarlo come eroe di Avengers: Doomsday, con speculazioni che suggeriscono che combatterà per risolvere questi enormi problemi nella Saga del Multiverso. Il ritorno di Downey è stato confermato al Comic-Con di San Diego del 2024, cinque anni dopo che Iron Man di Tony Stark si è sacrificato per sconfiggere Thanos in Avengers: Endgame. Nei panni di Dottor Destino, Downey interpreterà uno dei supercriminali più importanti, popolari e potenti della Marvel, ma potrebbe in realtà essere presentato come l’eroe principale del prossimo Avengers: Doomsday del 2026. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

