Perché ai cani piacciono i giochi che squittiscono | l'effetto dei suoni acuti sul loro umore

Fanpage.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Molti cani adorano i giochi che “squittiscono”. Il suono acuto di alcune palline e pupazzi stimola curiosità, divertimento e motivazione predatoria. Ma non è solo una questione di "istinti". 🔗 Leggi su Fanpage.it

