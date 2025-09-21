Per Roma visione politica e diplomazia economica La ricetta di Cangelosi

Tempi maturi, obiettivi globali e capacità di leggere avvenimenti come dazi e accordi transeuropei. C’è anche questo nella riforma della Farnesina secondo l’ambasciatore Rocco Cangelosi, già rappresentante permanente per l’Italia a Bruxelles e consigliere diplomatico del presidente Giorgio Napolitano, che affida a Formiche.net una attenta lettura. La riforma della Farnesina è lo strumento giusto per raggiungere l’obiettivo dei 700 miliardi di euro di export? È uno degli strumenti che possono servire per intensificare e potenziare le capacità di penetrazione delle nostre attività diplomatico-commerciali. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Per Roma, visione politica e diplomazia economica. La ricetta di Cangelosi

