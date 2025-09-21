Per l' ufficio o una cena In lana pelle o denim La maxi skirt è protagonista del guardaroba di stagione sofisticata e versatile

N on è mai troppo presto. Mentre il guardaroba attuale si sta gradualmente adattando alle nuove temperature e alle tendenze del momento, nulla vieta di gettare lo sguardo più avanti. Focalizzandosi, ad esempio, sulle gonne lunghe particolari dell’ Inverno 2025. Gonna midi plissé: 5 outfit perfetti per svecchiarla con stile X L’imminente stagione fredda, infatti, si prepara a un trionfo di maxi skirt dalla silhouette calda e avvolgente e dall’ appeal sofisticato e femminile. In pelle, lana o denim, tra design dritti o modelli svasati, spaziando tra sfumature di nero, bordeaux e marrone. È tempo di innamorarsi nuovamente delle gonne lunghe particolari dell’inverno. 🔗 Leggi su Iodonna.it

