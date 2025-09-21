Per le baby Aquile un’incredibile rimonta
ASCOLI 2 SPEZIA 3 ASCOLI: Dente, Candido, Di Salvatore (75’ Russo), Rama, Zagari, Di Teodoro, D’Agostino (90’ Mbaye), Vischia (65’ Vallorani), Tassotti, De Witt (65’ Casillo), Finotti (75’ Pagnotta). A disposizione: Rosa, Rossetti, Angelino, Picca, Tocchi, Balducci, Bruni. Allenatore: Corsi SPEZIA: Guidi, Nicolai, Banti, Lorenzelli (64’ Vannucci), Martinelli, Bertoncini (70’ Schembre), Insignito (58’ Cassano), Marchini, Conte, Lontani (58’ Camara), Ferrazza (64’ Del Sante). A disposizione: Altemura, Doretti, Fantinati, Vignali, Felici, Vicari, Amato. Allenatore: Terzi Arbitro: Barbatelli di Macerata (assistenti Pernarella di Ciampino e Neroni di Ciampino) Reti: 20’ Rama, 57’ Finotti, 63’ Cassano, 89’ rig. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: baby - aquile
?UNDER 14 Reg. - Le prime parole di Edoardo Ragaini da allenatore biancoceleste L`allenatore delle aquile classe 2012 Benvenuto mister e buon lavoro! L'INTERVISTA COMPLETA https://sslazio.it/it/lazio-style-radio/giovani-aquile/under-14- - X Vai su X
EN PLEIN - Solo vittorie per le giovani aquile! Sabato 13 e domenica 14 settembre, arrivano tre vittorie in altrettante sfide giocate. Primo en Plein stagionale per il Settore Giovanile biancoceleste! - facebook.com Vai su Facebook
Per le baby Aquile un’incredibile rimonta - ASCOLI 2 SPEZIA 3 ASCOLI: Dente, Candido, Di Salvatore (75’ Russo), Rama, Zagari, Di Teodoro, D’Agostino (90’ Mbaye), Vischia (65’ Vallorani), ... Da msn.com