Per le baby Aquile un’incredibile rimonta

ASCOLI 2 SPEZIA 3 ASCOLI: Dente, Candido, Di Salvatore (75’ Russo), Rama, Zagari, Di Teodoro, D’Agostino (90’ Mbaye), Vischia (65’ Vallorani), Tassotti, De Witt (65’ Casillo), Finotti (75’ Pagnotta). A disposizione: Rosa, Rossetti, Angelino, Picca, Tocchi, Balducci, Bruni. Allenatore: Corsi SPEZIA: Guidi, Nicolai, Banti, Lorenzelli (64’ Vannucci), Martinelli, Bertoncini (70’ Schembre), Insignito (58’ Cassano), Marchini, Conte, Lontani (58’ Camara), Ferrazza (64’ Del Sante). A disposizione: Altemura, Doretti, Fantinati, Vignali, Felici, Vicari, Amato. Allenatore: Terzi Arbitro: Barbatelli di Macerata (assistenti Pernarella di Ciampino e Neroni di Ciampino) Reti: 20’ Rama, 57’ Finotti, 63’ Cassano, 89’ rig. 🔗 Leggi su Lanazione.it

