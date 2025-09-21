Peppone e don Camillo | la rievocazione riporta Brescello al dopoguerra Foto

Brescello (Reggio Emilia), 21 settembre 2025 – Brescello è tornato indietro nel tempo, non solo agli anni in cui era set dei film di Peppone e don Camillo (foto), ma addirittura alle prime elezioni post belliche di quasi 80 anni fa, con tanto di seggio elettorale in piazza per eleggere il primo cittadino, ovvero Giuseppe Bottazzi, il celebre Peppone dei film tratti dai racconti di Giovannino Guareschi. E in paese si è respirata un’aria d’altri tempi, con auto d’epoca, personaggi in costume, ambientazioni storiche, tra stand espositivi, spettacoli, musica, esposizioni fotografiche e artistiche. Il tutto racchiuso nel programma della festa Parva Mundi, promossa a Brescello. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Peppone e don Camillo: la rievocazione riporta Brescello al dopoguerra / Foto

