Pensioni nuovo sportello per le forze dell’ordine

Uno sportello sindacale all’interno dei Caf dedicato alle forze dell’ordine, carabinieri, polizia, polizia penitenziaria e guardia di finanza, con un focus particolare sul tema del calcolo della pensione. È il nuovo servizio che verrà lanciato della Uil Lombardia, in aggiunta a quelli già erogati dai Caf e dal patronato. Un’iniziativa annunciata ieri che si lega anche all’appello per migliorare le condizioni di personale con stipendi inadeguati per far fronte al costo della vita di Milano, con una conseguente fuga dalla città registrata anche in altri comparti del pubblico impiego: di fronte a un’inflazione che ha raggiunto quasi il 18%, infatti, gli aumenti contrattuali riconosciuti alla pubblica amministrazione e anche al comparto sicurezza difesa e soccorso pubblico non arrivano neanche al 6%. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

