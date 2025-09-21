Pensioni di ottobre ecco come consultare il cedolino e ottenere il rimborso Irpef
In questi giorni è stato reso disponibile online il cedolino per le pensioni del mese di ottobre. Mediante questo documento, l'Inps comunica ai cittadini l'importo che sarà erogato, con tanto di eventuali conguagli, rivalutazioni e trattenute. In questo modo è possibile effettuare un controllo della situazione e verificare che tutto sia corretto. Il cedolino si può trovare sul portale dell'Inps (http:www.inps.it) oppure sull'apposita app. Per accedere è necessaria una registrazione mediante Spid, Cie o Cns. Solo dopo aver effettuato il login è possibile entrare nella sezione Fascicolo previdenziale e verificare tutti i dati relativi alla nostra pensione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
