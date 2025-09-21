Pellegrini si riprende la Roma il derby è giallorosso | Lazio ko e sfortunata

La stracittadina della Capitale va agli uomini di Gasperini grazie alla rete del rientrante numero 7, la Lazio ci prova ma esce battuta La Roma ritrova il suo capitano nel giorno più importante. Una estate con un piede fuori dalla porta, oggi il ritorno in campo e la rete che decide il derby contro la Lazio. I giallorossi vincono 1-0 al termine di una partita molto tirata ed emozionante, issandosi al secondo posto in classifica, mentre per gli uomini di Sarri, nonostante una buona prestazione, arriva il terzo ko in quattro gare. Pellegrini si riprende la Roma, il derby è giallorosso – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Pellegrini si riprende la Roma, il derby è giallorosso: Lazio ko e sfortunata

In questa notizia si parla di: pellegrini - riprende

Eccolo il Testimonium di Mònde - Festa del Cinema sui Cammini , il riconoscimento alle opere che riteniamo essere per noi particolarmente significative. È un'opera del Maestro Salvatore Lovaglio , che riprende il pennacchio dei pellegrini e per noi simbolo di - facebook.com Vai su Facebook

Lazio-Roma: la diretta del derby. Tutti gli aggiornamenti; La magia con cui Pellegrini si riprende la Roma nel derby. FOTO; Pellegrini si riprende la Roma nella notte più importante: goal nel derby e pace con i tifosi giallorossi.

Lorenzo Pellegrini si prende tutto, il derby e la Roma: fredda la Lazio e fa esplodere l’Olimpico - La Roma trionfa nel derby con il gol partita di Lorenzo Pellegrini, titolare e match winner a sorpresa. Da fanpage.it

Roma, Pellegrini eroe del derby: Sarri ko, la Lazio finisce in nove - 0 e allungando a 5 incontri la striscia di imbattibilità nella stracittadina. Scrive tuttosport.com