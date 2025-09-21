Pellegrini si riprende la Roma e regala a Gasp il derby | Lazio-Roma 0-1

Roma,21 settembre 2025 – Lorenzo Pellegrini decide il derby della Capitale. La Roma batte la Lazio 1-0 nella prima stracittadina della stagione oggi, domenica 21 settembre, e a far saltare il banco è il numero 7 giallorosso, mandato in campo a sorpresa dal Gian Piero Gasperini e diventato uomo-derby al 37’ del primo tempo. La squadra di Gasperini aggancia Milan e Napoli a quota 9, la Lazio resta a 3 punti. Sorride la Roma, per Sarri e i biancocelesti è crisi nera. Lazio-Roma 0-1. Il derby inizia nel segno dell’attesa, con sorprese da una parte e dall’altra. Sarri tiene fuori Castellanos, preferendogli Dia. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Pellegrini si riprende la Roma, il derby è giallorosso: Lazio ko e sfortunata

