AGI - Un gol al 38esimo di Lorenzo Pellegrini, alla sua prima presenza in maglia giallorossa in questo campionato, ha regalato la vittoria alla Roma nel derby con la lazio. Uno striscione con la scritta "La ragione non si uccide, rip Charlie Kirk" è stato esposto dagli ultras della Lazio a Ponte Milvio, poche ore prima del derby con la Roma. La dedica è rivolta all 'attivista Maga assassinato il 10 settembre nello Utah, i cui funerali si terranno oggi in Arizona alla presenza del presidente americano, Donald Trump. Più goliardica invece la tifoseria romanista che nelle zone del Bar River e dell’Obelisco, a ridosso dello stadio Olimpico, ha appeso diversi striscioni con la scritta “Lotito Resisti” su cartelli stradali e transenne. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Pellegrini regala il derby alla Roma, Lazio sconfitta 1-0