Pellegrini Inter l’annuncio sul suo futuro dopo il gol vittoria nel derby di Roma | l’ex obiettivo nerazzurro l’ha detto davvero!
Pellegrini Inter, l’annuncio sul suo futuro dopo il gol vittoria nel derby di Roma: l’ex obiettivo nerazzurro l’ha detto davvero dopo Lazio Roma. Il centrocampista della Roma, Lorenzo Pellegrini, dopo il gol vittoria nel derby contro la Lazio del 5° turno di Serie A, ha raccontato le proprie emozioni ai microfoni di Dazn. Il calciatore è tornato sulle tante voci di mercato legate al proprio futuro, voci che in passato lo avevano accostato anche al calciomercato Inter. LA COMMOZIONE DOPO IL GOL E L’ABBRACCIO FINALE CON I TIFOSI DELLA ROMA – « C’è tanto, mi sono un po’ commosso dopo il gol perché magari non tutti lo sanno ma, da quando mi sono fatto male, le persone che mi stavano vicine sapevano quanto ci tenessi a tornare e far bene. 🔗 Leggi su Internews24.com
