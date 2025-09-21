Pellegrini | Commosso dopo il gol Calcio imprevedibile ma io amo la Roma e sarà così fino a quando indosserò questa maglia

. Le parole del giallorosso Intervistato nel post partita di Lazio Roma, il match winner Lorenzo Pellegrini ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Dazn.  Ti sei commosso dopo aver segnato. Quanto c’è in questo gol? «C’è tanto. Mi . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Pellegrini: «Commosso dopo il gol. Calcio imprevedibile ma io amo la Roma e sarà così fino a quando indosserò questa maglia»

