Pellegrini | Commosso dopo il gol Calcio imprevedibile ma io amo la Roma e sarà così fino a quando indosserò questa maglia
. Le parole del giallorosso Intervistato nel post partita di Lazio Roma, il match winner Lorenzo Pellegrini ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Dazn. Ti sei commosso dopo aver segnato. Quanto c’è in questo gol? «C’è tanto. Mi . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: pellegrini - commosso
Lazio-Roma, le due facce del derby: Pellegrini commosso, Tavares reagisce dopo i fischi
Lazio-Roma 0-1, Pellegrini: “Mi sono commosso dopo il gol. Amo questa squadra”
? #Pellegrini: "Il gol mi ha commosso. Amo la #Roma, ma non so cosa accadrà" #ASRoma - X Vai su X
«Uccisi più di 18mila bambini. Le armi hanno preso il sopravvento». A parlare è padre Gabriel Romanelli, parroco di Gaza, in un videomessaggio inviato per la #SanGennaro al vescovo di #Napoli don Mimmo Battaglia. Ha commosso tutte e tutti. Voglio farvel - facebook.com Vai su Facebook
Pellegrini: “Mi sono commosso dopo il gol. Amo la Roma ma non so cosa accadrà”; Cacio: Pellegrini,'ero a un passo da andar via, commosso al gol'; Lazio-Roma, caos sotto la Sud al fischio finale: i giallorossi festeggiano con i tifosi.
Cacio: Pellegrini,'ero a un passo da andar via, commosso al gol' - Non so cosa succederà in futuro, ma darò tutto finché indosserò questa maglia". Secondo ansa.it
Pellegrini: "C'è una sola costante, io amo la Roma. Finché sarò qui darò tutto" - Il 7 dopo il derby: "Mi sento orgoglioso di essere uno dei capitani che trasmette ai nuovi arrivati per trasmettere quello che significa vestire questa maglia" ... Segnala ilromanista.eu