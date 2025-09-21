Pellegrini ancora decisivo nel derby | cosa si è detto con Gasperini prima dell’inizio della partita

Il 29enne ha firmato il gol della vittoria contro la Lazio Un gol che ribalta i sentimenti. Una rete che scrive ancora la storia di un derby. Lorenzo Pellegrini torna e regala una grandissima gioia a tutti i tifosi giallorossi con la rete di oggi, valida per vittoria finale. (LaPresse) – calciomercato.it Ma cosa è successo in questi giorni? Ci sono stati colloqui tra Gasperini e il centrocampista per capire meglio come valorizzare le qualità del classe ’96 in attacco. Un ruolo che piace molto al calciatore, già utilizzato a sinistra, anche se il tecnico piemontese lo vede anche come centrocampista. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Pellegrini ancora decisivo nel derby: cosa si è detto con Gasperini prima dell’inizio della partita

In questa notizia si parla di: pellegrini - decisivo

Lazio-Roma 0-1: Pellegrini decisivo, il derby è giallorosso

Lazio Roma 0-1: Pellegrini decisivo nel derby della Capitale, Gasperini a -1 dalla Juve! Ma succede di tutto nel finale, come è andata

Lazio-Roma 0-1, le pagelle: Pellegrini (8) gol decisivo e lacrime, Belahyane (4) troppo ingenuo, Rensch (7,5) bella scoperta

Roma, le pagelle del derby: Pellegrini decisivo, Rensch perfetto https://ift.tt/hKcBktp - X Vai su X

Le pagelle del derby: decisivo Pellegrini (8), errore clamoroso di Dia (4) - facebook.com Vai su Facebook

“Mi sono commosso dopo il gol, io amo Roma ma non so cosa accadrà in futuro”: il reietto…; Roma, le pagelle del derby: Pellegrini decisivo, Rensch perfetto; Dall'incubo al sogno: Pellegrini decide il derby e può cambiare il destino con la Roma.

Pellegrini ancora decisivo nel derby: cosa si è detto con Gasperini prima dell’inizio della partita - Pellegrini ancora decisivo nel derby: cosa si è detto con Gasperini prima dell’inizio della partita (LaPresse) – calciomercato. Scrive calciomercato.it

“Mi sono commosso dopo il gol, io amo Roma ma non so cosa accadrà in futuro”: il reietto Pellegrini decide il derby della Capitale - 0 nella prima stracittadina della stagione e a far saltare il banco è il numero 7 gialloross o, mandato in campo a sorpresa ... Riporta ilfattoquotidiano.it