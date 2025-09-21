Pelagalli | Così nacque il ballo a Bologna

’Danza nobile e ballo popolare a Bologna’: nel libro che Carlo Pelagalli ha scritto per In Riga Edizioni, emerge senz’altro quella natura ballerina che il bolognese ha da sempre e che spiega il perché di una scena storicamente ricca di sale da ballo e locali, fino ad oggi. Il testo, che si basa sulle ricerche fatte da Alessandro Cervellati, che fu anche illustratore e caricatursta di Carlino Sera dagli anni Venti e che si occupò di storia del costume e delle curiosità su Bologna, verrà presentato mercoledì 24 settembre (non domani come precedentemente annunciato) alle 18 in Sala Borsa. Tra le pagine del libro ricco di fotografie e illustrazioni, si conosceranno personaggi meravigliosi – come il fioraio della Certosa – e si scopriranno i baladùr dove si ballava la Filuzzi tornata in grande auge sotto le Due Torri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

