Pegula | Non affronto Paolini da un po’ È una delle migliori al mondo in questo momento

Tra circa un’ora gli Stati Uniti affronteranno l’Italia nella finale della Billie Jean King Cup 2025. Le statunitensi proveranno a fermare la corsa delle azzurre, vincitrici della scorsa edizione e reduci da due finali consecutive. La formazione americana trova la sua leader naturale in Jessica Pegula. L’americana ha commentato la vittoriosa semifinale contro la Gran Bretagna e si è soffermata sulle prospettive per la finale, confronto in cui dovrà affrontare l’impegnativo incontro con Jasmine Paolini. Sull’importanza di vincere la semifinale in due incontri: “ Ricordo che ero già a letto mentre si giocava la sfida tra Italia e Ucraina. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pegula: “Non affronto Paolini da un po’. È una delle migliori al mondo in questo momento”

In questa notizia si parla di: pegula - affronto

USA 2 - 1 Dopo la vittoria di Emma Navarro su Yulia Putintseva (7-5, 2-6, 7-6) e il pareggio di Elena Rybakina su Jessica Pegula (6-4, 6-1), le statunitensi conquistano la semifinale con il doppio decisivo: Taylor Townsend e Jessica Pegula superano El - facebook.com Vai su Facebook

Us Open, Errani/Paolini agli ottavi. Vincono Lehecka e Pegula - In campo femminile la partita più attesa tra Elena Rybakina e Marketa Vondrousova completerà il programma dell'Ashe nella notte italiana, che sarà aperto dal derby tra Jessica Pegula e Ann Li. Riporta gazzetta.it