Pedullà, esperto di mercato, commenta la situazione del centrocampista in casa Inter, tra panchina e possibilità di trasferimento. Nel corso di un video pubblicato sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà ha affrontato la questione relativa a Davide Frattesi e al suo ruolo nell' Inter di Cristian Chivu. L'esperto di mercato ha voluto chiarire alcuni aspetti legati al possibile malcontento del centrocampista e alla gestione del suo minutaggio. LA POSIZIONE DI FRATTESI – «Mi fa un po' sorridere questa cosa di Frattesi sotto esame altrimenti a gennaio potrebbe chiedere di andare via. Il mercato è finito due settimane abbondanti e lui ha scelto legittimamente di restare volentieri».

Pedullà pungente: «Mi fa un po' sorridere questa cosa di Frattesi. Ecco cosa doveva fare»