Pedullà | E’ un altro Allegri vuole spaccare il Mondo E’ assatanato Si respira aria nuova

Il giornalista Alfredo Pedullà analizza la vittoria del Milan sul campo dell'Udinese. L'esperto di mercato parla di un Allegri diverso. Ecco perché. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pedullà: “E’ un altro Allegri, vuole spaccare il Mondo. E’ assatanato. Si respira aria nuova”

Pedullà attacca Vagnati: "Altro che direttore sportivo, un passacarte senza dignità" La scure di Alfredo Pedullà si è abbattuta ancora una volta su Davide Vagnati, direttore tecnico del Torino. Nel corso di uno speciale su Sportitalia, il giornalista ha usato parole

Allegri, la prima a San Siro col Milan è rimandata. Non ci sarà col Bari, c'entra la Juve - Massimiliano Allegri posticiperà il suo ritorno in panchina a San Siro e seguirà il suo Milan dalla tribuna contro il Bari. Lo riporta tuttosport.com

Non solo Allegri, altro allarme dimissioni: bufera nello spogliatoio - Dopo una lunga estate di attesa e preparazione, adesso si fa sul serio, con i primi match ufficiali, già importanti per capire che piega potrà prendere la stagione. Come scrive calciomercato.it