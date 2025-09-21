La seconda stagione di Peacemaker si avvicina alla conclusione e le dichiarazioni di James Gunn confermano che il finale avrà un ruolo fondamentale nell’evoluzione del nuovo DC Universe. La serie, che unisce ironia e azione, si prepara infatti a collegarsi direttamente al prossimo film con Superman, rafforzando l’intreccio tra piccolo e grande schermo. Il collegamento diretto con Superman: Man of Tomorrow. Prima dell’uscita di Peacemaker 2, Gunn aveva già anticipato che lo show sarebbe stato il “ seguito diretto ” di Superman. Ora, parlando al podcast The Ringer-Verse, il regista ha ribadito che l’ episodio 8 della stagione sarà cruciale per Man of Tomorrow, in arrivo al cinema nel luglio 2027. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Peacemaker 2: il finale sarà cruciale per il futuro del DCU