Pd, Picierno e Guerini guideranno l’opposizione a Schlein.

Roma, 21 settembre 2025 – " È finita l’era Bonaccini ", proclamano i transfughi della minoranza riformista del Pd. Che in questi giorni si è spaccata tra chi prospetta di collocarsi all’opposizione interna e chi intende invece continuare a concorrere alla gestione unitaria, rivendicando i successi conseguiti nella selezione di candidature regionali, tutte di area riformista, e ponendo il nodo della prossima selezione di quelle politiche che, in caso di riforma elettorale, competeranno al partito. È politica la divisione interna alla minoranza del Pd da parte della componente insoddisfatta dell’indulgenza verso la linea troppo radicale e accondiscendente verso il M5s della segretaria Elly Schlein. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

