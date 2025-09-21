Pd Picierno e Guerini guideranno l’opposizione a Schlein
Roma, 21 settembre 2025 – " È finita l’era Bonaccini ", proclamano i transfughi della minoranza riformista del Pd. Che in questi giorni si è spaccata tra chi prospetta di collocarsi all’opposizione interna e chi intende invece continuare a concorrere alla gestione unitaria, rivendicando i successi conseguiti nella selezione di candidature regionali, tutte di area riformista, e ponendo il nodo della prossima selezione di quelle politiche che, in caso di riforma elettorale, competeranno al partito. È politica la divisione interna alla minoranza del Pd da parte della componente insoddisfatta dell’indulgenza verso la linea troppo radicale e accondiscendente verso il M5s della segretaria Elly Schlein. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Gentiloni: «Noi al governo? Non siamo pronti». E nel Pd parte la sfida delle donne: da Salis a Picierno, chi può contendere la leadership di Schlein - Il Pd pareva pacificato, o forse arreso alla leadership di Elly Schlein, e poco disposto a dare battaglia interna da parte dei riformisti alla segretaria. Riporta ilmessaggero.it