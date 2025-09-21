Paura prima del funerale di Kirk | arrestato un uomo armato allo stadio
Momenti di alta tensione a ridosso del funerale di Charlie Kirk. L'omicidio dell'attivista conservatore ha alimentato un clima infestato negli Stati Uniti, lacerato già da profonde divisioni. Oggi sono previsti i funerali allo State Farm Stadium di Glendale, e ovviamente sono state rafforzate le misure di sicurezza: sono previsti oltre 100mila presenti, tra cui il presidente Donald Trump e il vice JD Vance. Neanche un minimo particolare verrà sottovalutato, motivo per cui - a poche ore dalle esequie - è scattato un arresto allo stadio. In stato di fermo è finito un uomo armato che sosteneva di essere legato alle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
