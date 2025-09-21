Paura per il cardinale Ruini l' ex capo della Cei ricoverato al Gemelli per un blocco renale

Il cardinale Ruini, 94 anni compiuti, era stato ricoverato a luglio di un anno fa a causa di un infarto.

Paura per il cardinale Ruini: è grave. Ricoverato per un blocco renale

Paura per il cardinale Camillo Ruini, il porporato ricoverato per un blocco renale

Il cardinale Ruini: L'ex presidente Scalfaro mi chiese di far cadere Berlusconi; Ruini: «Intelligente e generoso, ha meriti storici per l'Italia»; Il cardinal Ruini in terapia intensiva, insulti sui social: Uno di meno.

