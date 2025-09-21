Paura nella notte azienda agricola in fiamme
Paura a Casumaro nella notte tra venerdì e sabato, per un enorme incendio in un’ azienda agricola di via Casoni. La chiamata d’aiuto è stata immediata, facendo partire anche un’ambulanza per non perdere tempo qualora vi fosse qualcuno ferito, ma fortunatamente nessuno è stato coinvolto nel devastante rogo in cui si sono trovati a far fronte i Vigili del Fuoco di Cento e i volontari di Bondeno. Con loro anche i carabinieri per bloccare alcune strade e rendere dunque più veloce il muoversi dei mezzi di soccorso. L’allarme è scattato attorno alle 20.30 e a bruciare sono state 4 tensostrutture metalliche ricoperte con pvc che coprivano un enorme numero di rotoballe miste tra quelle di erba medica e quelle di paglia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
