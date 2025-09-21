Paura in un supermercato | uomo brandisce una bottiglia e semina il panico

Tempo di lettura: < 1 minuto Attimi di paura nella serata di ieri a Monteforte Irpino, dove un uomo in evidente stato di agitazione ha fatto irruzione in un supermercato alla periferia del paese. Brandendo una bottiglia e pronunciando frasi sconnesse, ha spaventato clienti e dipendenti presenti all’interno dell’attività. Secondo le prime ricostruzioni, l’individuo avrebbe intimato al personale di chiudere immediatamente il negozio, sostenendo di temere per la propria vita e accusando ignoti di volerlo uccidere. Nel corso della crisi si sarebbe anche scagliato contro una commessa, accusandola di aver contattato le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Paura in un supermercato: uomo brandisce una bottiglia e semina il panico

