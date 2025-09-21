Paura in Umbria per il terremoto notturno di magnitudo 3.8 I vigili | Monitoriamo la situazione nessun danno

Nessuna segnalazione di danni è giunta alle sale operative dei vigili del fuoco, dopo la scossa di terremoto di magnitudo 3.8 registrata la notte scorsa, alle 23.11, nella zona di Massa Martana, in provincia di Perugia.Lo hanno reso noto i vigili su X. "Come Regione Umbria, con le nostre strutture, stiamo monitorando costantemente l’evoluzione dell’evento, pronti a dare tutta l'assistenza necessaria. 🔗 Leggi su Feedpress.me

