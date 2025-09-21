Paura in piazza Cairoli | uomo bloccato dai carabinieri
Ha tentato un gesto estremo, sabato sera, nel cuore di Brindisi, proprio mentre la piazza era gremita di gente per l'immancabile passeggiata sui corsi. È successo in piazza Cairoli,. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
In questa notizia si parla di: paura - piazza
Pestato a sangue, notte di paura. Violenza in piazza a Ponsacco: “Li aveva redarguiti per la velocità”
Paura a Milano sotto la torre Hadid a Citylife, si stacca l'insegna di Generali: evacuati piazza e grattacielo
Crolla il maxischermo in piazza a Lacco Ameno: paura ma nessun ferito ad Ischia
Paura in piazza Cairoli: uomo bloccato dai carabinieri - X Vai su X
SICUREZZA, NOTTE DI PAURA IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ MORTARA – Era poco prima di mezzanotte quando il clima festoso che aleggiava in città, al termine del contest “La più bella del mondo”, è stato – ancora una volta – turbato da un grave - facebook.com Vai su Facebook
Paura in piazza Cairoli: uomo bloccato dai carabinieri; Brindisi, tentativo di suicidio in piazza Cairoli: uomo salvato dalle forze dell’ordine; Paura nella notte in città: appartamento in fiamme, un uomo in salvo.
Paura in piazza Cairoli: uomo bloccato dai carabinieri - Ha tentato un gesto estremo, sabato sera, nel cuore di Brindisi, proprio mentre la piazza era gremita di gente per l'immancabile passeggiata sui ... Si legge su msn.com
Brindisi, uomo tenta il suicidio in una piazza Cairoli affollata: salvato da carabinieri e polizia locale - Momenti di tensione sabato sera 20 settembre 2025 in piazza Cairoli, a Brindisi, quando un uomo di circa 60 anni ha tentato di togliersi la vita in presenza di numerosi passanti, impugnando un coltell ... Secondo brindisisera.it