Pattinaggio di figura | Paolino-Tuba ottavi a Skate to Milano Bagarre al vertice per la qualificazione olimpica
Non è arrivato uno spot olimpico, ma sicuramente buone sensazioni sì. Giulia Isabella Paolino-Andrea Tuba si sono piazzati all’ottavo posto in occasione di Skate To Milano 2026, competizione di pattinaggio di figura valida per la qualificazione ai Giochi di Milano Cortina 2026. Davvero una buonissima prestazione per gli azzurri, capaci di recuperare di ben quattro posti dopo la dodicesima casella del segmento breve. Gli azzurri nello specifico si sono avvicinati in un contesto di prima fascia alla zona dei 100 punti nel segmento lungo, guadagnando precisamente 98.48 (56.68, 41.80) per 158.52 catturando l’attenzione in vari elementi, tra cui quello coreografico inaugurale, il curve lift combinato (livello 4), quello rotazionale, la trottola e la sequenza di passi in cerchio, tutte difficoltà che gli hanno consentito di centrare una meritata top 10, preludio di una carriera che sarà senza dubbio in crescendo. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: pattinaggio - figura
Pattinaggio di figura: pubblicata la lista degli iscritti per la gara di qualificazione olimpica. C’è una coppia italiana
Pattinaggio di figura: Soldati-Tagliabue secondi dopo la rhythm dance al Grand Prix Junior di Varese
Pattinaggio di figura: cambia il team azzurro che prenderà parte alle qualificazioni olimpiche di Pechino
Intervista alla campionessa del mondo di pattinaggio di figura Alysa Liu dopo il Lombardia Trophy #liu #lombardiatrophy #pattinaggio #pattinaggiosulghiaccio? #pattinaggio #skating - facebook.com Vai su Facebook
Pattinaggio di figura: Soldati-Tagliabue secondi dopo la rhythm dance al Grand Prix Junior di Varese - - X Vai su X
Pattinaggio di figura: Paolino-Tuba ottavi a Skate to Milano. Bagarre al vertice per la qualificazione olimpica; Pattinaggio di figura: Paolino-Tuba dodicesimi nella rhythm dance a Skate to Milano. Lontana la qualificazione olimpica; Universiadi, Paolino e Tuba bronzo nel pattinaggio di figura a coppie.
Pattinaggio di figura: Paolino-Tuba a caccia dello spot olimpico nella danza. Gara ricca di incognite - Senza troppi giri di parole: Giulia Isabella Paolino ed Andrea Tuba affronteranno tra pochissimo l'impegno più importante della loro carriera. Scrive oasport.it
Pattinaggio di figura: Paolino-Tuba dodicesimi nella rhythm dance a Skate to Milan. Lontana la qualificazione olimpica - Andrea Tuba, giovane coppia di danza azzurra impegnata questo weekend al mitico ... Lo riporta oasport.it