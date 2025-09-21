Non è arrivato uno spot olimpico, ma sicuramente buone sensazioni sì. Giulia Isabella Paolino-Andrea Tuba si sono piazzati all’ottavo posto in occasione di Skate To Milano 2026, competizione di pattinaggio di figura valida per la qualificazione ai Giochi di Milano Cortina 2026. Davvero una buonissima prestazione per gli azzurri, capaci di recuperare di ben quattro posti dopo la dodicesima casella del segmento breve. Gli azzurri nello specifico si sono avvicinati in un contesto di prima fascia alla zona dei 100 punti nel segmento lungo, guadagnando precisamente 98.48 (56.68, 41.80) per 158.52 catturando l’attenzione in vari elementi, tra cui quello coreografico inaugurale, il curve lift combinato (livello 4), quello rotazionale, la trottola e la sequenza di passi in cerchio, tutte difficoltà che gli hanno consentito di centrare una meritata top 10, preludio di una carriera che sarà senza dubbio in crescendo. 🔗 Leggi su Oasport.it

Pattinaggio di figura: Paolino-Tuba ottavi a Skate to Milano. Bagarre al vertice per la qualificazione olimpica