Il dado è tratto. Con la prova riservata alla categoria individuale maschile si è chiuso ufficialmente il quadro delle qualificazioni olimpiche di pattinaggio artistico per quanto riguarda i Giochi di Milano Cortina 2026. Al National Indoor Stadium di Pechino si è infatti conclusa la competizione Skate to Milano 2026, passata in archivio con il trionfo larghissimo del russo Petr Gumennik. Prova più che consistente per l’atleta, in gara sotto bandiera neutrale. Dopo aver dominato in lungo e in largo lo short il nativo di San Pietroburgo ha fatto suo anche il libero, silurando la concorrenza proponendo un layout votato all’attacco, probabile monito per i diretti avversari (i Malinin, i Kagiyama e gli Siao-Him-Fa della situazione): nello specifico Gumennik ha presentato ben cinque quadrupli, accusando però spesso e volentieri dei problemi di rotazione più o meno gravi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pattinaggio artistico: Petr Gumennik si prende il secondo spot (neutrale) per le Olimpiadi