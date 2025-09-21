Tempo di lettura: < 1 minuto Solo nel pomeriggio di oggi gli artificieri sono intervenuti in via Ricci, nel quartiere di Pastena, per mettere in sicurezza l’oggetto misterioso che ad una prima analisi sembra essere confermato appartenere alla categoria degli ordigni esplosivi. I carabinieri che con il supporto della polizia ed il reparto della Scientifica hanno aperto una indagine sul ritrovamento davanti al centro per noleggio e fitto auto stanno percorrendo tutte le ipotesi. Per tutta la giornata, dalla mattinata di oggi, quando l’ordigno è stato avvistato, l’area è stata transennata e messa in sicurezza impedendo alle persone di avvicinarsi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Pastena, indagini in corso su oggeto misterioso: forse un ordigno esplosivo