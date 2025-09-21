Passione tra Deke e Remy in Beautiful | anticipazioni americane

le novità nelle trame di beautiful: l’introduzione di una coppia gay maschile. Il mondo di Beautiful continua a sorprendere i propri fan con sviluppi narrativi sempre più innovativi. La soap, che da oltre tre decenni racconta storie di amori impossibili, segreti e tradimenti, si arricchisce di un nuovo personaggio che promette di rivoluzionare gli equilibri già instabili delle ultime puntate. Con l’ingresso di Deke, interpretato dal giovane attore Harrison Cone, la serie affronta per la prima volta in modo evidente il tema delle relazioni tra persone dello stesso sesso. l’ingresso di deke e la sua relazione con remy pryce. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Passione tra Deke e Remy in Beautiful: anticipazioni americane

In questa notizia si parla di: passione - deke

