Passeggiate tra le vette delizie del territorio musica arte degustazioni in centinaia di appuntamenti che colorano l’autunno come quelli di Trentodoc Festival e I suoni delle Dolomiti I sensi si rigenerano risvegliati dal movimento E da golose bollicine

21 set 2025

R espira, osserva, ascolta, abbraccia le montagne del Trentino. Il periodo è perfetto: la temperatura è mite, i sentieri non sono affollati, la vegetazione si prepara a trasformarsi in un caleidoscopio di colori dalle sfumature calde e avvolgenti. Escursioni in montagna: 5 motivi per cui ci fanno bene X «Camminare, e ancor prima amare o non amare camminare, è manifestazione fenomenica di un modo di essere, cioè di vivere e di pensare» scrive Massimo Mori in Esperienza del camminare (Il Mulino). E l’inizio dell’autunno è l’ideale per dedicarsi a escursioni tra le vette, apprezzare l’unicità della montagna, assorbirne tutta la carica vitale. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Autunno in Trentino, tutti gli eventi da non perdere.

