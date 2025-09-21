R espira, osserva, ascolta, abbraccia le montagne del Trentino. Il periodo è perfetto: la temperatura è mite, i sentieri non sono affollati, la vegetazione si prepara a trasformarsi in un caleidoscopio di colori dalle sfumature calde e avvolgenti. Escursioni in montagna: 5 motivi per cui ci fanno bene X «Camminare, e ancor prima amare o non amare camminare, è manifestazione fenomenica di un modo di essere, cioè di vivere e di pensare» scrive Massimo Mori in Esperienza del camminare (Il Mulino). E l’inizio dell’autunno è l’ideale per dedicarsi a escursioni tra le vette, apprezzare l’unicità della montagna, assorbirne tutta la carica vitale. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Passeggiate tra le vette, delizie del territorio, musica, arte, degustazioni in centinaia di appuntamenti che colorano l'autunno, come quelli di "Trentodoc Festival" e "I suoni delle Dolomiti". I sensi si rigenerano, risvegliati dal movimento. E da golose bollicine...