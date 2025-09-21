Partono i lavori per il nuovo asilo nido di Cesenatico | potrà ospitare 80 bambini

Sono partiti in questi giorni i lavori per la costruzione del nuovo asilo nido di via Leone a opera della ditta Lacky di Imola. La fine delle operazioni è prevista per la primavera del 2026: il finanziamento del Pnrr ammonta a 330.000 euro arrivati tramite un decreto del Ministero dell’Istruzione. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

