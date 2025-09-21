Partito il corteo pro Palestina Olmert atteso alle 16

Il corteo pro Palestina, organizzato a Parma, in concomitanza con la presenza dell'ex premier israeliano, Ehud Olmert, che sarà ospite sul palco del Festival di Open, è partito poco fa da piazzale Picelli, nel quartiere Oltretorrente. Piazza Garibaldi, dove è previsto l'arrivo del corteo, durante. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Napoli Pride, partito il corteo da piazza Municipio

Sciopero bagnini oggi a Rimini, partito il corteo di protesta: “Sicurezza e più dignità”

Milano, manifestazione per in Leoncavallo: il corteo è partito da Porta Vittoria

È partito poco dopo le 12.30 il corteo dei tifosi del Torino. Migliaia di sostenitori si sono radunati nei pressi dello Stadio Filadelfia per contestare l’operato del presidente Urbano Cairo. @LorenzoBosca #calcionews24 #torino #cairo #tifosi - X Vai su X

“Fermiamo il genocidio”, è partito da Piazza Antonello il corteo a sostegno della Global Sumid Flotilla - facebook.com Vai su Facebook

Olbia, sciopero e corteo pro Palestina nelle strade della città - in davanti all’aeroporto, domani mattina, lunedì 22 settembre, le bandiere della Palestina sventoleranno lungo le strade della città. Riporta msn.com

Ventimiglia, in 400 al corteo pro Palestina: “Stop al genocidio a Gaza” - La manifestazione è partita dal ponte Doria per raggiungere il Comune e la stazione al grido di “Palestina Libera” e “Netanyahu assassino” ... ilsecoloxix.it scrive