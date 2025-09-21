Parola d’ordine | resistere

Ilrestodelcarlino.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Estremofilia è la capacità di resistere in condizioni estreme. Ed è anche il titolo scelto dall’associazione Massimo Vannucci per il festival che si terrà l’11 e 12 ottobre e che avrà un’anteprima, oggi alle 17.30, nella Chiesa di San Francesco. Un luogo splendido che accoglierà le voci di due protagonisti che hanno molto da dire su questo tema, perché vivono e si muovono nel mondo senza vedere. Giordano Cardellini e Michele Baldelli sono due atleti paralimpici, diventati ciechi in maniera diversa: Giordano a causa di un incidente in motorino quando aveva solo 19 anni, Michele a seguito di una lunga malattia congenita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

