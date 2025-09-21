Parma e Cremonese non si fanno male | un punto a testa ma quanti sbadigli

La gara dello Zini finisce con un pari senza gol. Il Parma fa un piccolo passo verso la salvezza e si porta a casa un punto da Cremona. Potevano essere tre, se il palo di Pellegrino e qualche altro errore di misura fosse stato evitato, ma anche zero. Al 90' Vazquez, ex atteso, accarezza di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: parma - cremonese

Cremonese, Vardy in dubbio per la sfida contro il Parma: risentimento muscolare per l’attaccante inglese

Verso Cremonese-Parma. Vardy, la prima in casa è a rischio. Noie muscolari per il britannico

Cremonese vs Parma, quarta giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Cremonese-Parma 0-0, le pagelle della partita di Serie A #SkySport #SkySerieA #CremoneseParma - X Vai su X

L’Atalanta reagisce alla sconfitta di Champions e vince a Torino, mentre Cremonese e Parma non vanno oltre il pareggio ? - facebook.com Vai su Facebook

Cremonese-Parma 0-0; Cremonese e Parma non si fanno male: pari senza reti allo Zini; Parma e Cremonese non si fanno male: un punto a testa ma quanti sbadigli.

Pari senza reti tra Cremonese e Parma - CREMONA (ITALPRESS) – Cremonese e Parma non si fanno del male: il match dello Zini, valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A ... Secondo iltempo.it

Cremonese e Parma non si fanno male Allo Zini finisce 0-0 - Si conclude con un nulla di fatto la sfida salvezza tra Cremonese e Parma. Da iamcalcio.it