Pareri dei dirigenti aziendali globali sugli investimenti in Cina
Oltre 120 ospiti provenienti da piu’ di 20 Paesi e regioni si sono riuniti venerdi’ a Hefei, in Cina, per una conferenza sul commercio e gli investimenti. Alcuni dirigenti aziendali hanno spiegato perche’ la Cina resta una delle principali destinazioni per gli investimenti. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma653344965334492025-09-21pareri-dei-dirigenti-aziendali-globali-sugli-investimenti-in-cina Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
