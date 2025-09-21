Pareggio in rimonta per la Futsal Cesena sotto due volte contro l’Imolese

Termina in pareggio la seconda uscita stagionale della Futsal Cesena, che ieri pomeriggio sul campo dell’Imolese per il secondo match di Coppa Divisione non è andata oltre il 2-2. Nel primo tempo i padroni di casa giocano meglio passando subito in vantaggio con Cioccia, salvo essere ripresi da. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

