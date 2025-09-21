Pareggio in rimonta per la Futsal Cesena sotto due volte contro l’Imolese
Termina in pareggio la seconda uscita stagionale della Futsal Cesena, che ieri pomeriggio sul campo dell’Imolese per il secondo match di Coppa Divisione non è andata oltre il 2-2. Nel primo tempo i padroni di casa giocano meglio passando subito in vantaggio con Cioccia, salvo essere ripresi da. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
In questa notizia si parla di: pareggio - rimonta
Futsal Cesena, accordo con il Murata di San Marino - La Futsal Cesena amplia continuamente i propri orizzonti, la propria capacità di crescita, così di recente ha raggiunto un accordo per due stagioni con il Murata calcio a 5 di San Marino, formazione ... ilrestodelcarlino.it scrive
Tegola sulla Futsal: Gedson infortunato, va via - Una tegola molto pesante si è abbattuta sulla Futsal Cesena costretta a rinunciare al tesseramento, d’accordo con il giocatore, del brasiliano Alexandre Gedson che aveva rappresentato il colpo più ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it