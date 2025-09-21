Parco Tevere Marconi da polmone di quartiere a terra desolata Palma | Non siamo a Oslo i prati vanno annaffiati
È stato presentato come il nuovo polmone verde del Municipio XI, ma - a distanza di tre anni dal taglio del nastro - il parco Tevere Marconi sembra più una landa desolata. L'erba rigogliosa ha lasciato spazio a vaste aree di terra arida, le zone d'ombra scarseggiano e gli alberi, poco verdi, soffrono la mancanza di un piano di irrigazione efficace. Eppure, quando l'area tra Lungotevere di Pietra Papa e ponte Marconi è stata riqualificata e tre ettari e mezzo di golena sono stati sottratti alle discariche e agli insediamenti abusivi, i presupposti sembravano diversi. L'intervento, promosso dalla Regione Lazio ai tempi della Giunta Zingaretti e costato 335mila euro, aveva l'ambizione di offrire ai cittadini del quadrante Ovest «uno dei parchi più belli» della Capitale, con tanto di recinzioni, pavimentazioni, rampe di accesso, zone per i bambini e per il fitness. 🔗 Leggi su Iltempo.it
