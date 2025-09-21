Parco Tevere Marconi da polmone di quartiere a terra desolata Palma | Non siamo a Oslo i prati vanno annaffiati

Iltempo.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato presentato come il nuovo polmone verde del Municipio XI, ma - a distanza di tre anni dal taglio del nastro - il parco Tevere Marconi sembra più una landa desolata. L'erba rigogliosa ha lasciato spazio a vaste aree di terra arida, le zone d'ombra scarseggiano e gli alberi, poco verdi, soffrono la mancanza di un piano di irrigazione efficace. Eppure, quando l'area tra Lungotevere di Pietra Papa e ponte Marconi è stata riqualificata e tre ettari e mezzo di golena sono stati sottratti alle discariche e agli insediamenti abusivi, i presupposti sembravano diversi. L'intervento, promosso dalla Regione Lazio ai tempi della Giunta Zingaretti e costato 335mila euro, aveva l'ambizione di offrire ai cittadini del quadrante Ovest «uno dei parchi più belli» della Capitale, con tanto di recinzioni, pavimentazioni, rampe di accesso, zone per i bambini e per il fitness. 🔗 Leggi su Iltempo.it

parco tevere marconi da polmone di quartiere a terra desolata palma non siamo a oslo i prati vanno annaffiati

© Iltempo.it - Parco Tevere Marconi, da polmone di quartiere a terra desolata. Palma: "Non siamo a Oslo, i prati vanno annaffiati"

In questa notizia si parla di: parco - tevere

Dal Parco dei mulini al Tevere. Progetto di riqualificazione da oltre 850mila euro

La guerra a Roma tra Gualtieri e Meloni sul parco del Tevere e altre pillole

Parchi d'affaccio sul Tevere: inaugurata l'Oasi di Ponte Milvio; Celebrazione dei 10 anni del Parco Tevere Magliana: un eccellente esempio di rinascita urbana; Tevere, inaugurato l’ultimo parco d’affaccio: è al Foro Italico.

parco tevere marconi polmoneParco Tevere Marconi, da polmone di quartiere a terra desolata. Palma: "Non siamo a Oslo, i prati vanno annaffiati" - È stato presentato come il nuovo polmone verde del Municipio XI, ma - Si legge su iltempo.it

Roma, al Parco Tevere Marconi la settima edizione del Premio Arvalia: il Municipio XI premia le sue eccellenze, gli ospiti della serata - L’appuntamento è per il prossimo 7 giugno con una serata destinata ai cittadini, personalità, artigiani, imprenditori e le aziende ... Secondo ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Parco Tevere Marconi Polmone