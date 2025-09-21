Parcheggio occupato dalle giostre in via Carella residenti infuriati | La magistratura apra indagine
“Noi residenti di Via Carella ci troviamo ancora una volta a subire le conseguenze di decisioni prese senza alcun rispetto per chi in questa strada vive tutto l’anno. Per la Festa di San Matteo, la nostra via è stata letteralmente trasformata in un luna park a cielo aperto, con giostrine piazzate. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Parcheggio Giostra Sant’Orsola, lavori prorogati al 16 dicembre - MESSINA – Da ultima ordinanza dovevano concludersi il 15 settembre, cioè ieri, ma che era impossibile era visibile a occhio nudo. Lo riporta msn.com