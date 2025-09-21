Paralizziamo porti e strade | Toscana cortei per Gaza di lunedì 22 settembre i punti caldi

Firenze, 21 settembre 2025 – “Blocchiamo tutto”. E’ con questo slogan che lunedì 22 settembre, fin dal mattino presto, l’Italia sarà attraversata da una serie di manifestazioni nelle città. Con l’ipotesi di bloccare le strade e i porti. Anche in Toscana, dopo lo sciopero della Cgil di venerdì, si tornerà in piazza. Stavolta il nuovo sciopero, appunto lunedì 22 settembre, è indetto dai sindacati di base. E oltre a possibili disservizi nella sanità e nella scuola, dove anche molti studenti non entreranno in classe, i manifestanti potrebbero mettere in atto blocchi e presidi. I punti più caldi. Due i luoghi simbolo delle proteste di lunedì. 🔗 Leggi su Lanazione.it

