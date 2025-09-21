Papa | Popoli schiacciati da violenza

13.10 "I governanti non usino la ricchezza trasformandola in armi". Così il Papa nella Messa nella parrocchia Sant'Anna in Vaticano. "La sete di ricchezza rischia di prendere il posto di Dio nel cuore, quando riteniamo che sia essa a salvare la nostra vita". "La tentazione è pensare che senza Dio potremmo vivere bene, mentre senza ricchezza saremmo tristi e afflitti da mille necessità", ha sottolineato. "I popoli sono schiacciati dalla violenza e spudorata indifferenza. Non vogliamo essere remissivi a violenza su popoli". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

