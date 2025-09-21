Papa Leone XIV l’annuncio-appello scuote i potenti del mondo

Leone XIV, dall’altare della parrocchia di Sant’Anna in Vaticano, ha scelto parole forti e dirette. Davanti ai fedeli riuniti nella piccola chiesa al confine tra lo Stato vaticano e Roma, il Papa ha invitato a non essere “remissivi” in un tempo “seriamente minacciato dalla guerra”. Un appello che ha assunto subito il tono dell’esortazione: diventare testimoni di carità e di pace e annunciare, anche di fronte ai drammi del nostro tempo, “con la parola e con le opere che Gesù è il Salvatore del mondo, Colui che ci libera da ogni male”. La celebrazione si è svolta in un clima raccolto e familiare, impreziosito dalla presenza di padre Gioele Schiavella, l’agostiniano che ha appena spento 103 candeline. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

