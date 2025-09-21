Papa Leone XIV l’annuncio-appello scuote i potenti del mondo
Leone XIV, dall’altare della parrocchia di Sant’Anna in Vaticano, ha scelto parole forti e dirette. Davanti ai fedeli riuniti nella piccola chiesa al confine tra lo Stato vaticano e Roma, il Papa ha invitato a non essere “remissivi” in un tempo “seriamente minacciato dalla guerra”. Un appello che ha assunto subito il tono dell’esortazione: diventare testimoni di carità e di pace e annunciare, anche di fronte ai drammi del nostro tempo, “con la parola e con le opere che Gesù è il Salvatore del mondo, Colui che ci libera da ogni male”. La celebrazione si è svolta in un clima raccolto e familiare, impreziosito dalla presenza di padre Gioele Schiavella, l’agostiniano che ha appena spento 103 candeline. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: papa - leone
Zelenski è a Roma. L'incontro con Papa Leone e Mattarella
La casa d'infanzia di Papa Leone diventerà sito turistico
Rai 1, Papa Leone XIV infiamma la televisione
Papa Leone: "Popoli schiacciati da violenza e indifferenza, non restiamo remissivi" #papa #leone #omelia #21settembre - X Vai su X
Papa Leone XIV apre l'anno pastorale della Diocesi di Roma nella Basilica di San Giovanni in Laterano. Parte da qui la puntata di Chiesa viva alle 17.30 su TV2000 con Padre Gabriele Beltrami e Don Luigi D'Errico. Canale 28 | 157 Sky | Play2000 - facebook.com Vai su Facebook
Carlo Acutis sarà santo l’anno prossimo L’annuncio di Papa Francesco; Vi dico chi vince lo Scudetto | arriva l’annuncio in DIRETTA | Lui non ha dubbi.
Papa Leone XIV a San Giovanni in Laterano per l'apertura dell'anno pastorale: «Roma segnata da povertà, c'è bisogno di profezia» - Il Papa è arrivato in basilica per la liturgia che dà il via all'anno pastorale della diocesi di Roma. Segnala msn.com
Papa Leone XIV a San Giovanni in Laterano: l'importanza della missione della Chiesa - Papa Leone XIV all'Assemblea diocesana della Diocesi di Roma. acistampa.com scrive