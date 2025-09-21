Papa Leone XIV dalla parrocchia di Sant’Anna | monito contro indifferenza ingiustizia e abuso della ricchezza

In un’omelia dai toni forti e profondamente sociali, Papa Leone XIV ha scelto la parrocchia di Sant’Anna, nel cuore del Vaticano, per lanciare un chiaro richiamo ai governanti e ai fedeli contro l’indifferenza e l’abuso della ricchezza. Secondo il Pontefice, quest’ultima può trasformarsi in “armi che distruggono” e strumenti di dominio, anziché essere utilizzata per il bene comune. Durante la celebrazione, affidata alla comunità agostiniana all’interno delle mura vaticane, il Papa ha sottolineato la necessità di riscoprire la giustizia e la solidarietà come valori fondamentali in un’epoca segnata da guerre e crescenti diseguaglianze. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Papa Leone XIV dalla parrocchia di Sant’Anna: monito contro indifferenza, ingiustizia e abuso della ricchezza

