Papa Leone | I popoli schiacciati dall’indifferenza i governi non usino la ricchezza per fare armi

Tgcom24.mediaset.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la messa nella parrocchia vaticana di Sant'Anna, il Pontefice ha lanciato un appello ai governanti, denunciando l'uso distorto della ricchezza e l'indifferenza verso i popoli in difficoltà. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

