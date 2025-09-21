Papa Leone | I popoli schiacciati dall’indifferenza i governi non usino la ricchezza per fare armi

Durante la messa nella parrocchia vaticana di Sant'Anna, il Pontefice ha lanciato un appello ai governanti, denunciando l'uso distorto della ricchezza e l'indifferenza verso i popoli in difficoltà. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Papa Leone: "I popoli schiacciati dall’indifferenza, i governi non usino la ricchezza per fare armi"

Nel Giubileo della Giustizia, Papa Leone XIV ha riflettuto sulla virtù della giustizia. Richiamandosi alla Beatitudine di coloro che “hanno fame e sete di giustizia”, ha ricordato ai fedeli che è richiesto l’impegno personale “per interpretare la legge nel modo più u - X Vai su X

Papa Leone: Popoli schiacciati da violenza e indifferenza, non restiamo remissivi; Papa: Popoli schiacciati da violenza e indifferenza; Leone: «I governanti non trasformino la ricchezza in armi contro i popoli».

Papa: "Popoli schiacciati da violenza e indifferenza" - "La Chiesa prega perché i governanti delle nazioni siano liberi dalla tentazione di usare la ricchezza contro l'uomo, trasformandola in armi che distruggono i popoli e in monopoli che umiliano i ... Si legge su tg24.sky.it

Il monito di Papa Leone a Sant’Anna: “Il Vangelo contro la guerra e l’avidità, troppi popoli schiacciati dalla violenza” - Il Pontefice ha rivolto un pensiero ai governanti delle nazioni, pregando «perché siano liberi dalla tentazione di usare la ricchezza contro l’uomo, trasformandola in armi che distruggono i popoli e i ... Secondo gazzettadelsud.it