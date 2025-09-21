Papa | Governanti siano liberi da tentazione di trasformare ricchezza in armi

“Oggi la Chiesa prega perché i governanti delle nazioni siano liberi dalla tentazione di usare la ricchezza contro l’uomo, trasformandola in armi che distruggono i popoli e in monopoli che umiliano i lavoratori”. Lo ha detto Papa Leone XIV nel corso dell’omelia di questa mattina, XXV Domenica del Tempo Ordinario, nella Chiesa di Sant’Anna in Vaticano. “Chi serve Dio diventa libero dalla ricchezza, ma chi serve la ricchezza ne resta schiavo! Chi cerca la giustizia trasforma la ricchezza in bene comune; chi cerca il dominio trasforma il bene comune nella preda della propria avidità”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Papa: “Governanti siano liberi da tentazione di trasformare ricchezza in armi”

