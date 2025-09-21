Papa Gaza è martoriata non c’è futuro basato su violenza e vendetta
ROMA (ITALPRESS) – “Non c’è futuro basato sulla violenza, sull’esilio forzato, sulla vendetta. I popoli hanno bisogno di pace: chi li ama veramente lavora per la pace!”. Così Papa Leone XIV all’Angelus, in piazza San Pietro. Il Pontefice si è rivolto “anzitutto, ai rappresentanti di diverse Associazioni cattoliche, impegnate nella solidarietà con la popolazione della Striscia di Gaza. Carissimi, apprezzo la vostra iniziativa e molte altre che in tutta la Chiesa esprimono vicinanza ai fratelli e alle sorelle che soffrono in quella terra martoriata. Con voi e con i Pastori delle Chiese in Terra Santa ripeto: non c’è futuro basato sulla violenza, sull’esilio forzato, sulla vendetta. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: papa - gaza
Il Papa parla con Netanyahu: «A Gaza prezzo straziante della guerra pagato dai più fragili, si raggiunga la pace»
Castellone (M5S): “Colpita la Chiesa a Gaza, ferito il sacerdote di Papa Francesco. Servono sanzioni”
Il Papa al telefono con Netanyahu: “Basta stragi di innocenti”. E chiede la tregua immediata a Gaza
Il Papa ha definito un "orrore" quanto accade a Gaza, ma "la parola genocidio viene usata sempre più spesso. La Santa Sede non ritiene al momento possibile fare dichiarazioni" http://bit.ly/4nidZzQ Per altre notizie http://bit.ly/4mRREce #Gaza - X Vai su X
Papa Leone XIV, nel suo primo libro-intervista, parla di Cina, Trump, Gaza e intelligenza artificiale: “Il compito del Papa non è risolvere i problemi del mondo, ma annunciare il Vangelo”. - facebook.com Vai su Facebook
Il papa all'Angelus: "Gaza martoriata, popoli schiacciati da violenza e indifferenza" - Il pontefice ha parlato prima alla parrocchia degli agostiniani nell'omelia della messa nella chiesa di Sant'Anna in Vaticano poi al consueto Angelus domenicale ... Come scrive msn.com
Il Papa, ‘Gaza martoriata, non c’è futuro basato su vendetta’ - Il Papa all'Angelus ha salutato i "rappresentanti di diverse associazioni cattoliche impegnate ... Segnala msn.com