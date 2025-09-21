Paolini e Cocciaretto inarrestabili | l’Italia conquista ancora la Billie Jean King Cup

Ildifforme.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Subito dopo la straordinaria Elisabetta Cocciaretto, che ha avuto la sua rivincita dopo la sconfitta di venerdì contro Kostyuk, Jasmine Paolini è entrata in campo con un solo obiettivo: evitare di dover disputare il doppio per la coppa Billie Jean King. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

