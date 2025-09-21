Paolini e Cocciaretto inarrestabili | l’Italia conquista ancora la Billie Jean King Cup

Subito dopo la straordinaria Elisabetta Cocciaretto, che ha avuto la sua rivincita dopo la sconfitta di venerdì contro Kostyuk, Jasmine Paolini è entrata in campo con un solo obiettivo: evitare di dover disputare il doppio per la coppa Billie Jean King. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Paolini e Cocciaretto inarrestabili: l’Italia conquista ancora la Billie Jean King Cup

In questa notizia si parla di: paolini - cocciaretto

Il successo di Jasmine Paolini in due set su Jessica Pegula regala all'Italia il 2° titolo consecutivo in BJK Cup, il 6° complessivo. Dopo la vittoria di Cocciaretto su Navarro, Paolini manda le azzurre in paradiso # - X Vai su X

L’Italia vola in semifinale di Billie Jean King Cup 2025 grazie alle rimonte di Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto. Le parole delle protagoniste e della capitana Garbin. ? - facebook.com Vai su Facebook

