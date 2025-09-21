Paolini e Cocciaretto da sogno | l’Italtennis si tiene stretta la Billie Jean King Cup trionfo bis
Come è arrivato il trionfo contro gli Stati Uniti?. L’Italia del tennis femminile continua a scrivere la storia. A Shenzhen, in Cina, le azzurre hanno conquistato la Billie Jean King Cup 2025, battendo in finale gli Stati Uniti con un secco 2-0. È il secondo titolo nelle ultime tre edizioni, a conferma di un movimento in crescita costante e capace di imporsi anche contro le superpotenze del tennis mondiale. La finale si è decisa nei due singolari: prima Elisabetta Cocciaretto ha superato Emma Navarro con un doppio 6-4, poi Jasmine Paolini ha firmato il punto decisivo, piegando Jessica Pegula 6-4, 6-2 in appena un’ora e venticinque minuti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
