Paolini e Cocciaretto da sogno | l’Italtennis si tiene stretta la Billie Jean King Cup trionfo bis

Notizieaudaci.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Come è arrivato il trionfo contro gli Stati Uniti?. L’Italia del tennis femminile continua a scrivere la storia. A Shenzhen, in Cina, le azzurre hanno conquistato la Billie Jean King Cup 2025, battendo in finale gli Stati Uniti con un secco 2-0. È il secondo titolo nelle ultime tre edizioni, a conferma di un movimento in crescita costante e capace di imporsi anche contro le superpotenze del tennis mondiale. La finale si è decisa nei due singolari: prima Elisabetta Cocciaretto ha superato Emma Navarro con un doppio 6-4, poi Jasmine Paolini ha firmato il punto decisivo, piegando Jessica Pegula 6-4, 6-2 in appena un’ora e venticinque minuti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

paolini e cocciaretto da sogno l8217italtennis si tiene stretta la billie jean king cup trionfo bis

© Notizieaudaci.it - Paolini e Cocciaretto da sogno: l’Italtennis si tiene stretta la Billie Jean King Cup, trionfo bis

In questa notizia si parla di: paolini - cocciaretto

Ranking WTA (14 luglio 2025): Sabalenka sempre leader, Paolini resiste in top10. Gran balzo di Cocciaretto

Tennis: Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto, Sara Errani e Jasmine Paolini. ’Billie Jean King Cup Finals’, le convocate di Tathiana Garbin

Ranking WTA: Paolini sempre n.8, Bronzetti scivola, Cocciaretto risale. Fossa Huergo da record al n.250

paolini cocciaretto sogno l8217italtennisL’Italia di tennis femminile è di nuovo campione del mondo: due partite eroiche di Cocciaretto e Paolini - Le azzurre tornano sul tetto del mondo grazie a due partite eroiche di Cocciaretto e Paolini nella finale della BJK Cup ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

paolini cocciaretto sogno l8217italtennisItalia in semifinale! Cocciaretto e Paolini, rimonte da sogno e Cina ko in BJK Cup - Comincia bene per l'Italia femminile del tennis il match dei quarti di finale della Billie Jean King Cup contro la Cina. Segnala tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Paolini Cocciaretto Sogno L8217italtennis